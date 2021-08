Super Loto du vendredi 13 : les chiffres qui tombent le plus souvent

Ce vendredi 13 août, la cagnotte de 13 millions d'euros a été mise en jeu par la FDJ à l'occasion du Super Loto. Le seul vendredi 13 de l'année portera-t-il chance à un Français ? Pour cela, il faudra trouver les 5 bons numéros et le numéro chance.

Si de nombreuses personnes jouent leur numéros fétiches, pourquoi ne pas se pencher également sur les numéros les plus susceptibles de tomber ? Pour aider les joueurs, la FDJ tient un tableau sur lesquels sont recensés les chiffres qui tombent le plus souvent lors des tirages tout au long de l'année.

D'après les statistiques, 5 numéros tirent leur épingle du jeu sur les tirages (premier tirage uniquement) exécutés depuis le 4 novembre 2019. Ainsi, le 17 est le numéro le plus récurrent dans les résultats du Loto de l'année avec 38 apparitions, soit près de 13,24% des tirages.

En second, ex aequo, arrivent le 38 et le 42 apparus 37 fois dans la combinaison gagnante. Vient ensuite le 6, le 22 et le 44, tous trois présents 36 fois dans le tirage. Concernant le numéro chance, le 9 est largement en tête avec 37 tirages, suivi par le 6 et le 1 avec chacun 30 et 29 tirages.

Le numéro 13 dans la tranche haute

Si vous souhaitez jouer la combinaison des chiffres les plus fréquents cette année à l'occasion du Super Loto du vendredi 13, la combinaison sera la suivante : 6-22-38-42-44 et le numéro chance : 9.

Le numéro 13, considéré par certains comme porte-bonheur est dans la tranche haute du classement avec 28 apparitions, soit un peu plus de 9,76% des tirages.

Il n'y a évidemment pas de combinaison gagnante à tous les coups et ces statistiques seront amenées à changer dans les mois qui viennent. Chaque joueur a autant de chances que les autres de remporter le jackpot avec une grille. La FDJ rappelle que plus de 19.068.840 combinaisons sont possibles.