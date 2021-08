Super Loto de 13 millions d’euros : comment vérifier si vous avez gagné

Que feriez-vous avec 13 millions d'euros ? De nombreux joueurs français se posent la question et rêvent à divers projets depuis qu'ils ont validé leurs grilles à l'occasion du Super Loto du vendredi 13 août.

Pour ceux qui voudraient à leur tour tenter de remporter le jackpot, il vous reste encore quelques heures pour soumettre vos cinq numéros et votre numéro chance. Si certains préfèrent jouer leurs nombres fétiches, d'autres pourront s'appuyer sur le tableau de la Française des Jeux (FDJ) recensant les numéros qui reviennent le plus souvent parmi les 19.068.840 combinaisons possibles.

Une fois les grilles de Loto validées, il ne reste plus qu'à attendre le tirage et l'annonce des résultats, prévue à 20h50. Il vous sera ensuite possible de vérifier vos numéros sur le site internet et l'application mobile de la FDJ. Si vous n'êtes pas l'heureux gagnant de ce jackpot de 13 millions d'euros, vérifiez tout de même votre code Super Loto. Celui-ci permettra à cinquante joueurs de remporter 20.000 euros.