publié le 05/11/2018 à 14:01

Les enseignants du lycée Utrillo de Stains (Seine-Saint-Denis) sont en grève ce lundi 5 novembre. En cause, l'arrivée d'un ancien gendarme comme proviseur adjoint, en charge de la sécurité. "Je l'ai rencontré et je lui ai bien expliqué que ce n'était pas la personne qui était pointée du doigt", explique sur RTL Azzédine Taïbi, le maire de Stains.



"Cette nomination est pour le moins assez surprenante, et c'est une réponse complètement à côté de la plaque. Et j'ai eu l'occasion de le dire à ce charmant monsieur", continue l'élu. Il rappelle que les enseignants et la municipalité réclament depuis plusieurs mois des moyens supplémentaires. "Il faut savoir qu'on est dans un établissement où les professeurs ne sont pas forcément remplacés", ajoute le maire.

Des besoins "d'éducation" sont demandés, pour accompagner une équipe pédagogique qui réussit à avoir un taux de réussite de 82% aux Bac, souligne Azzédine Taïbi. "Des moyens de sécurité, nous en avons besoin en dehors du lycée. Les faits de violences ont eu lieu en dehors du lycée", insiste-t-il.