publié le 05/11/2018 à 08:57

C'est une nomination qui fait polémique, celle d'un gendarme nommé proviseur adjoint chargé de la sécurité dans un lycée de Stains, en Seine-Saint-Denis. Les professeurs de l'établissement Maurice-Utrillo ont décidé de faire grève lundi 5 novembre, à l'image de Fabienne Giuliani, professeure d'Histoire et de Géographie, membre du syndicat Sud.



"On nous a appris à la rentrée qu'un ancien de gendarmerie a été nommé de manière exceptionnelle dans notre établissement. Nous refusons la présence du pouvoir policier à l'intérieur du lycée", a indiqué la professeure en grève depuis 8 heures lundi 5 novembre. "On a appris que ce proviseur allait à 50% occuper des fonctions traditionnelles alors qu'il n'a aucune compétence dans ce domaine", conteste Fabienne Giuliani.

L’enseignante explique également que le reste des fonctions sera d'assurer la sécurité dans le lycée, alors que les violences ont lieu à l'extérieur, selon elle. "Il n'a rien a faire à l’intérieur de notre lycée", insiste-t-elle.