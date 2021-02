Somme : des amendes pour les parents en retard à la garderie

publié le 18/02/2021 à 13:15

Le maire de Moreuil, à côté d'Amiens est en colère. Face aux retards de certains parents qui viennent récupérer leurs enfants à la garderie en retard, l'élu prend une décision radicale. Si c'est validé par la préfecture ce sera désormais 5 euros d'amende les 15 minutes de retard, et 10 euros la demi-heure.

Dans cette petite ville de 4.000 habitants, la décision fait débat. Pour la majorité des parents d'élèves rencontrés, comme Virginie, il faut absolument que certaines familles de la commune soient plus ponctuelles : "Quand on est en couple on peut s'arranger à deux, ou il y a toujours une voisine, enfin voilà, on y arrive". Jusqu'à 50 euros de pénalité pour un retard d'une heure, impensable pour cette autre mère de famille : "qu'ils prennent 10 euros encore pour une heure, mais même en payant quelqu'un une heure de plus je ne pense pas que ça coûte 50 euros".

Des parents en retard c'est arrivé à Moussa très récemment : "Hier soir j'ai fait une partie de babyfoot avec Mathieu", raconte l'enfant. Et pour Zoé, quand sa maman arrive après l'heure convenue, 18h30, "c'est un petit peu triste pour moi, mais j'aime quand même rester au centre parce qu'il y a plein de jeux, les animateurs ils sont très gentils et je les aime très fort", témoigne la petite fille.

Ce sera du cas par cas en fonction des excuses qui ont été fournies Dominique Lamotte - Maire de Moreuil Partager la citation





Les retards de deux ou trois parents s'accumulent depuis des mois. Cela signifie des journées à rallonge pour les animateurs, c'est ce que veut éviter le maire de Moreuil, Dominique Lamotte : "Quand on vous dit 'j'étais en train de boire l'apéro avec le voisin et je ne me suis pas aperçu' bah non, là, ce n'est pas excusable. On considère que les agents ne sont pas corvéables à merci". Toutefois, l'élu tient à rassurer : "Ce sera du cas par cas en fonction des excuses qui ont été fournies bien évidemment".

La décision sera appliquée dans les prochains jours, à condition que la sous-préfecture donne son accord.