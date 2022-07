Sobriété énergétique : les commerçants jouent-ils le jeu ?

On entend le gouvernement inviter les Français à la sobriété énergétique. Qui joue vraiment le jeu ? Est-ce que les magasins peuvent mieux faire ?

Dans la rue du Commerce, dans le XVe arrondissement de Paris, près de la moitié des magasins gardent ouvertes leurs portes alors que la climatisation tourne à l'intérieur. L'objectif : attirer les clients, leur donner envie de se rafraîchir dans les boutiques. Mais c'est un gouffre énergétique. "Pour compenser ces entrées d'air terrible, on est obligé de mettre plus de clim", regrette Murielle, vendeuse pour une chaîne de lingerie. "Personnellement, à la maison, on fait attention, on ferme fenêtres et volets, on n'a pas la clim. On fait nos efforts mais à côté les grandes enseignes se permettent des écarts." Dans certains magasins, il fait 19 degrés.

La nuit également, des efforts restent à faire. Dans une boutique sur quatre de cette rue commerçante parisienne, il reste de la lumière à 5h du matin, allant de quelques spots en vitrine à tous les néons allumés à l'intérieur. Selon la réglementation, les enseignes doivent pourtant être éteintes entre 1h et 6h du matin, pour économiser l'équivalent de la consommation de 370.000 ménages. Une mesure peu respectée en raison du peu de contrôle.

