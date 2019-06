publié le 04/06/2019 à 09:59

Les cheminots sont de retour dans la rue. Une manifestation unitaire a lieu ce mardi 4 juin à Paris, à l'appel des 4 principaux syndicats de la SNCF (CGT, UNSA, Sud-Rail et CFDT). C'est une première depuis la promulgation de la réforme du rail fin 2018.



Cette réforme prévoit l'ouverture à la concurrence dès décembre 2019 et instaure l'arrêt des embauches au statut de cheminot à partir de 2020. Les cheminots dénoncent la pression à laquelle ils sont soumis par la direction de la SNCF. "L'objectif [de Guillaume Pépy], c'est de faire 20.000 suppressions d'emplois d'ici 5 ans, et il a déjà commencé", déplore Erik Meyer, délégué syndical SUD Rail, auprès de RTL.

D'après lui, un an après l'annonce de la réforme ferroviaire, "les cheminots souffrent". SUD Rail a compté une vingtaine de suicides depuis le début de l'année. Le 10 mai, "un cheminot en rupture d'emploi, qui avait vu son poste supprimé, s'est donné la mort à son domicile", rappelle Erik Meyer. "La direction sait que le management et la réorganisation qui sont à l'œuvre sont toxiques pour les salariés", une situation qui rappelle celle de France Télécom selon lui.