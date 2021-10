SNCF : faut-il s’attendre à d’autres grèves lors de ces vacances de la Toussaint ?

Alors que le premier week-end des vacances de la Toussaint est perturbé par un mouvement de grève à la SNCF, avec deux trains sur dix supprimés ce samedi 23 octobre, les syndicats veulent maintenir la pression sur leur direction. Un mouvement unitaire composé des syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, appelle, via un tract, à renouveler le mouvement à partir du vendredi 29 octobre et pour tout le week-end.

Les syndicats invoquent l'échec des négociations portant sur les conditions de travail et les rémunérations. Les conducteurs sont appelés à se "mobiliser sur la période du vendredi 29 octobre 12 heures au lundi 1er novembre 12 heures", écrit le mouvement unitaire.

Estimant que leurs "dirigeants ne mesurent pas l'inquiétude et le mal-être des conducteurs", les syndicats ont également déposé un préavis grève illimitée qui doit permettre une répétition des blocages de semaine en semaine.

Pour le moment, les perturbations concernent seulement l'axe TGV-Atlantique en direction de la Bretagne, des Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et de Toulouse. Le mouvement se poursuivra dimanche 24 octobre avec l'annulation d'un train sur trois.