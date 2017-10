publié le 16/10/2017 à 18:51

Jean-Cyril Spinetta s'est vu confier le 19 septembre par le premier ministre Édouard Philippe la tâche de réfléchir à la transformation du secteur ferroviaire qui pâtit de faiblesses structurelles, a affirmé la ministre des Transports, Élisabeth Borne.



Il s'agira d'abord de "préciser la stratégie de desserte par le transport ferroviaire à horizon 2030", notamment d'identifier "les segments sur lesquels les efforts doivent être renforcés afin de mieux répondre aux attentes" ainsi que "le modèle de desserte à privilégier" pour les trains à grande vitesse. Élisabeth Borne a souligné que le fait d'utiliser des TGV pour desservir de nombreuses gares en dehors des métropoles pesait sur la rentabilité.

C'est un sujet de débat de longue date entre élus, locaux, usagers et SNCF. "Les dessertes fines du TGV ont un effet non négligeable sur le modèle économique du TGV", a déclaré la ministre. "Si on prend un parallèle avec l'aérien, on ne dessert pas Brive en (Airbus) A380". L'ancien PDG d'Air France-KLM a souligné qu'il allait consulter toutes les parties prenantes, des opérateurs aux syndicats en passant par les voyageurs et l'autorité de régulation.



Une dette de 45 milliards d'euros

La ministre des Transports a énuméré "un réseau à deux vitesses qui ne répond pas assez aux besoins du transport de la vie quotidienne", "un système TGV fragilisé avec des billets souvent considérés comme trop chers", près de 70% des dessertes déficitaires et une dette de SNCF Réseau qui "atteint 45 milliards d'euros et continue à augmenter de trois milliards par an". Jean-Cyril Spinetta devra rendre ses travaux en janvier, ainsi qu'un calendrier de réforme. Ils alimenteront un projet de loi d'orientation des mobilités censé être déposé au premier semestre 2018.