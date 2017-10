Surpression de gares TGV : "on se retrouve floué" affirme un maire

publié le 17/10/2017 à 23:15

"On a quand même 15.000 à 20.000 voyageurs par an qui prennent le train" témoigne Guy Deramé, maire de la ville de Retel dans les Ardennes. La ville de 14000 habitants est dans la liste des 230 gares concernées par la refonte de la stratégie de desserte du transport ferroviaire.





La gare TGV était pourtant une aubaine pour Retel. Grâce au raccourcissement du temps de trajet la ville "a connu un effet domino" selon Guy Deramé, "les parisiens se sont déplacés vers Reims et les gens de Reims vers Rettel. La population a augmenté." L’aménagement de la gare TGV de Rettel a représenté un investissement de 300.000 euros par la ville et engendré de nombreux plans de développement immobilier dans ses environs. "C'était un challenge, nous avons monté ce projet à bout de bras. Aujourd'hui on se retrouve un peu floué, lésé" affirme le maire. "Nous avons besoin de cette gare. C'est un désenclavement pour nous."



Jean-Cyril Spinetta s'est vu confier la tâche par le gouvernement de réfléchir à la transformation du secteur ferroviaire qui pâtit de faiblesses structurelles. Il devra rendre un rapport en janvier 2018.