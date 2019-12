Andros, Lactalis, Materne condamnés pour une entente illicite sur la compote

publié le 18/12/2019 à 15:42

Le "cartel de la compote française" s'est fait épingler. Mercredi 18 décembre, l'Autorité de concurrence a sanctionné six industriels de la compote, dont Andros et Lactalis, leur infligeant une amende de 58,3 millions d'euros. De même pour les émetteurs de titres de restaurants qui eux ont été sanctionnés par une amende de 414,7 millions d'euros.

Le motif : "Entente sur les prix et répartition de marchés". Ces sanctions qui frappent des "cartels de grande envergure", portent à plus de 480 millions d'euros le montant total des amendes infligées depuis janvier, sur des secteurs très divers, du transport routier à la boulangerie, en passant par les professions réglementées des architectes ou des notaires, a détaillé la présidente de l'Autorité, Isabelle de Silva lors d'une conférence de presse.

Sur le secteur des titres restaurant, les 414 millions d'euros d'amendes représentent la 3e sanction la plus élevée prononcée depuis 2009 par l'Autorité de la concurrence. Parmi les entreprises, Edenred a été sanctionné le plus lourdement avec une amende de 157 millions d'euros. On retrouve également Sodexo, Andros, Materne et Lactalis.

Ces entreprises ont été épinglées pour une entente portant sur des échanges d'informations, autrement dit en se communiquaient leurs parts de marché mensuelles respectives, et un "verrouillage" du marché des titres restaurant dans le but de freiner la dématérialisation de ces derniers.