Bagelstein : Castaner dénonce une "ignominie" après un tag antisémite

publié le 10/02/2019 à 16:10

"Juden". C'est le mot, qui signifie "juifs" en allemand, qui a été tagué sur la vitrine d'une enseigne Bagelstein samedi à Paris. Les gérants du restaurant ont déposé plainte, a indiqué dimanche à l'AFP le cofondateur de cette chaîne de restauration, Gilles Abecassis.



"Nous avons découvert ce tag samedi matin. Il a probablement été fait dans la nuit de vendredi à samedi", a expliqué M. Abecassis, qui précise que des graffitis similaires ont déjà été réalisés sur d'autres vitrines. Le restaurant visé se trouve sur l’Île Saint-Louis dans le centre de la capitale.

"La plainte a été déposée samedi. La police est venue sur place", a ajouté le responsable de cette enseigne de restauration rapide spécialisée dans la vente de bagels.

Un tag antisémite en plein Paris. Un de trop.

« Juden » en lettres jaunes, comme si les plus tragiques leçons de l'Histoire n'éclairaient plus les consciences.

Notre réponse : tout faire pour que l'auteur de cette ignominie soit condamné.

Notre honneur : ne rien laisser passer. pic.twitter.com/mLtfTQPBIT — Christophe Castaner (@CCastaner) February 10, 2019

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a fait un lien, dans un tweet, entre plusieurs faits survenus en fin de semaine: "L'antisémitisme le plus crasse dans les rues de la ville lumière. En 24h donc : incendie contre le domicile de Richard Ferrand, attaque contre l'Assemblée nationale et actes antisémites".



M. Abecassis "ne pense pas que ce soit des gilets jaunes" qui aient réalisé ce tag, découvert plusieurs heures avant la manifestation de samedi. "Ils ont écrit ça en jaune, mais ça peut être pour l'étoile de David" que l'Allemagne nazie imposait aux juifs de porter, a-t-il souligné. "Nous sommes choqués, mais nous répondrons demain à ces abrutis sur un ton décalé de sale gosse. Nous voulons garder notre bonne humeur", a expliqué le responsable de l'enseigne, qui dit avoir reçu "des milliers de messages de soutien, de Hong Kong, de Sydney, d'Europe de l'Est, de gens de milieux différents, pas seulement de confession israélite".