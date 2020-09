"Si un salarié ne se protège pas, il faudra le sanctionner", affirme François Asselin

publié le 01/09/2020 à 10:41

Ce mardi 1er septembre marque le début du port du masque obligatoire dans les entreprises. Une obligation dont ne pourront se défaire les salariés, sauf dans quelques rares cas, comme lorsque les bureaux sont individuels et fermés. Avec cette mesure, le gouvernement espère endiguer la propagation du virus dans les entreprises, d'où proviennent un quart des clusters en France.

"La règle, c'est que le port du masque est obligatoire dès que l'on est dans un espace clos", explique François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (PME), qui rajoute néanmoins que "si vous avez un espace plus grand, vous pouvez vous en affranchir, mais que ponctuellement."

Pour le représentant patronal, pas question pour autant de limiter l'effort de travail : "porter le masque pendant 8h, c'est désagréable, mais on peut quand même travailler", explique-t-il, rajoutant qu'il est désormais dans l'intérêt de tous "que l'activité redémarre" après plusieurs mois d'activité ralentie.

Le dialogue plutôt que la sanction

Selon François Asselin, les employeurs, porteurs d'une obligation de sécurité et de santé à l'égard de leurs salariés, devront s'assurer du respect de cette obligation dans leurs entreprises, au risque de se faire sanctionner par l'inspection du travail.

"C'est le même champ de responsabilité que si vous êtes obligés de porter un casque et vous ne le faites pas : votre employeur peut vous sanctionner", détaille-t-il, tout en précisant que "dans des petites entreprises, on essaye de discuter, mais si in fine le salarié ne veut pas se protéger vous n'avez pas d'autres choix que de le sanctionner."

Un scénario que ne craint cependant pas François Asselin, qui estime "le dialogue social est très serein" entre employeurs et salariés, et que la population s'est habituée à cette sorte de restrictions depuis plusieurs mois déjà.