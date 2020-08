Coronavirus en France : un quart des clusters en entreprise

publié le 22/08/2020 à 00:10

Alors qu'Élisabeth Borne a annoncé mardi 18 août que le port du masque sur le lieu de travail allait être généralisé à partir de la rentrée, le site santé publique France recense qu'un quart des clusters se trouve dans les entreprises.

En effet, selon Santé publique France, au 18 août 2020, le nombre hebdomadaire de nouveaux clusters était en augmentation avec 18 nouveaux foyers. L'étude précise que cette première analyse des clusters en milieu professionnel ne prend pas en compte les clusters en établissements de santé, établissements médico-sociaux de personnes handicapées, établissements pénitentiaires, et milieu scolaire et universitaire, qui répondent à d’autres collectivités. L’analyse porte sur les clusters signalés entre le 09 mai et le 12 août 2020.

Ainsi, 189 clusters en milieu professionnel ont été signalés entre le 09 mai et le 12 août 2020. Le nombre de clusters a augmenté à partir de juillet avec 73% signalés entre le 01 juillet et le 12 août. Les clusters en milieu professionnel représentaient 20% des clusters sur la période mai-juin contre 43% entre le 01 juillet et le 12 août. À l’exception de la Réunion et de la Guadeloupe, toutes les régions ont déclaré au moins un cluster en milieu professionnel. Les régions qui recensent le plus de clusters sont l’Ile-de-France (23%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (13%), les Hauts-de-France (12%) et les Pays de la Loire (11%).

Les secteurs d’activité les plus représentés étaient les sections de l’administration publique (29%), l’industrie manufacturière (16%), l’hébergement et la restauration (9%), et le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles (8%). Dans l’administration publique, 39% concernaient les activités d’ordre public et de sécurité, 22% les administrations publiques générales, 16% les services du feu et de secours, et 14% la défense. Dans l’industrie manufacturière, 71% concernaient la transformation et conservation de viande.