publié le 02/02/2021 à 08:23

L'essayiste et président de l'association musulmane pour l'Islam de France Hakim El Karoui a publié Les militants du djihad, portrait d'une génération chez Fayard, une enquête considérable sur 1.400 profils de djihadistes européens menée avec l'historien Benjamin Hodayé et le soutien de l'Institut Montaigne. Une publication qui intervient alors que l'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi sur les séparatismes pour lutter contre l'islam radical.

"Je pense que c'est une loi nécessaire", mais la loi "ne va pas tout régler", prévient Hakim El Karoui. Il estime que ce projet est essentiel pour "entraver la diffusion d'un certain nombre de pratiques dans des organisations, associations, mosquées et écoles". Il permettra également "d'élargir l'espace de la neutralité du service public", rappelle le spécialiste.

Toutefois, l'essayiste note que "l'islamisme n'est pas une organisation mais une idéologie et la loi ne suffit pas pour lutter contre une idéologie". Le cadre législatif pourra seulement "limiter sa diffusion". Pour lutter contre le radicalisme, le président de l'association musulmane pour l'Islam de France estime que la république doit être "plus attractive" et que l'islam doit être proposé et interprété "suivant une autre formule".