Seize printemps : "J'avais besoin de me sentir légitime", explique Suzanne Lindon

À peine sorti, le film fait déjà débat. Suzanne Lindon, âgée de 21 ans, vient de sortir son premier film sur grand écran Seize printemps, sélectionné au Festival de Cannes 2020. Scénariste, réalisatrice, elle est aussi le premier rôle de ce film qui retrace la vie d'une adolescente de seize ans, qui tombe amoureuse d'un homme de 35 ans. "J'avais besoin de me sentir légitime", affirme la fille des célèbres Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain.

"Il y a deux choses qui se sont superposées. D'abord, c'était mon envie de faire du cinéma et à ce moment-là, j'avais surtout envie d'être actrice. J'avais besoin de me sentir légitime parce que je viens d'une famille d'acteurs", raconte la jeune femme, qui a voulu s'émanciper de sa famille en faisant son propre film.

"Donc il a fallu que je trouve une chose en plus, un truc supplémentaire, qui justifie mon envie. Je me suis dit que c'était peut-être l'écriture, qu'il faut peut-être que je m'écrive un rôle pour me sentir confortable avec ça", ajoute-t-elle. Dans Seize printemps, Suzanne Lindon joue le rôle de Suzanne, une jeune fille qui s'ennuie avec les autres adolescents et qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle.

Une relation qu'elle a "voulu montrer le plus sainement possible" à l'écran. "Je suis consciente que 16 ans - 35 ans, c'est grave", admet Suzanne Lindon. Une relation platonique qui a pourtant créé la polémique sur les réseaux sociaux. "Rien de grave ne se passe entre eux", rassure toutefois la jeune scénariste.