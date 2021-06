Le Gers, l'un des départements qui compte le plus de cinémas par habitant

publié le 03/06/2021 à 10:13

Vive le cinéma dans le Gers ! On y a tourné de grands classiques comme Milou en mai ou l’emblématique Le bonheur est dans le pré. Le cinéma aime le Gers et ce département gascon le lui rend bien, au point qu’il figure parmi ceux où l’on compte le plus de cinémas par habitant ! Que ce soit à Mirande, Condom, Fleurance ou Auch, les habitants se sont précipités vers les guichets des salles obscures. On peut dire que ça leur "tardait" aux Gersois, comme on dit dans le Sud-Ouest.

Mais d’abord, un petit mot sur Ciné 32, qui depuis 40 ans, fait vivre le cinéma dans le Gers. Grâce à des partenariats et des bénévoles, l’association, dont Sylvie Buscail est la déléguée générale, a sauvé 15 cinémas dans les petites villes gersoises et créé un complexe de cinq salles à Auch. "La réouverture est très joyeuse et plus importante que ce que l'on imaginait [...] dès le premier jour, beaucoup de gens sont venus, ça faisait chaud au cœur", s'est-elle réjouie.

Pour nous, le cinéma, c'est en famille avec les enfants Un Gersois cinéphile





C’est là, dans ce magnifique bâtiment de bois blond, que l'on a rencontré des cinéphiles heureux : Laure, qui était impatiente, Virginie, une fidèle, et Philippe, passionné professionnel, puisqu'il est un ancien directeur de cinéma.

Et il y avait aussi beaucoup d’enfants, lors des séances de l’après-midi. Ambiance cour de récréation. Yann accompagnait ses fils et leurs copains : "Pour nous, le cinéma, c'est en famille avec les enfants. Une sortie que l'on a l'habitude de faire et qui était en sommeil depuis plusieurs mois", a-t-il témoigné au micro de RTL. Et parmi ces jeunes, beaucoup de tout-petits, qui venaient pour la première fois au cinéma. De quoi se faire des souvenirs pour la vie…