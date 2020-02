Des animaux de compagnie affamés après le bug d'une gamelle connectée

publié le 26/02/2020 à 18:20

Gamelles à reconnaissance faciale, litières intelligentes, colliers Bluetooth... On trouve de plus en plus d'objets connectés dédiés au bien-être des animaux de compagnie et de leurs maîtres. Mais le recours à ces solutions technologiques pour survenir aux besoins, parfois vitaux, de nos compagnons à quatre pattes est susceptible de les exposer à de sévères déconvenues en cas de panne informatique. Les déboires rencontrés par l'entreprise Petnet et ses clients l'ont encore illustré récemment.

La société américaine Petnet commercialise des distributeurs de nourriture intelligents pour animaux vendus un peu plus de 200 dollars au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces "Smart Feeders" permettent aux propriétaires d'animaux domestiques de planifier les quantités de croquettes distribuées durant la journée et de contrôler leur alimentation à distance via une application pour smartphone. Avec la certitude de ne "jamais rater un repas", comme le promet le slogan de la société, et de délivrer les portions idéales.

Comme le rapporte la BBC, une panne informatique a affecté les serveurs de l'entreprise mi-février, faisant apparaître les "Smart Feeders" de deuxième génération hors-ligne. Faute de pouvoir se connecter à Internet, les appareils ne pouvaient plus être contrôlés à distance. Petnet a reconnu l'existence du problème le 14 février sur Twitter et indiqué que cela ne les empêchaient pas de continuer à fonctionner normalement. La société a ensuite communiqué le 21 février pour indiquer que le problème était résolu et s'excuser auprès de ses utilisateurs.

"Mon chat est mort de faim plus d'une semaine"

Entre temps, de nombreux clients ont exprimé leur frustration face au manque de réactivité et de transparence de l'entreprise. "Mon chat est mort de faim pendant plus d'une semaine", s'est indigné un propriétaire d'animal sur Twitter. "Mes trois gamelles sont bloquées et ne distribuent plus de nourriture", a déploré un autre. "Ma chatte est morte de faim pendant que nous étions hors de la ville et nos voisins ont dû venir la sauver. Elle était tellement affamée qu'elle agissait de manière agressive quand ils sont rentrés dans la maison", a renchéri une utilisatrice.

@petnetiosupport @Petnetio @amazon @amazonlaunchpad All my boys wanted to do was have dinner but thanks to PetNet and never responding to 30+ emails and server outages and now jammed units for weeks and bounced customer Srvc emails crickets.#hungry pic.twitter.com/g8p6cYueGW — Eric Fishon (@eman1061) February 15, 2020

C'est la deuxième fois que les mangeoires connectées fabriquées par Petnet cessent de fonctionner durant plusieurs jours. En 2016, l'entreprise avait invité ses clients à nourrir leurs animaux manuellement à la suite d'un problème de serveur, déjà. Si elles ne semblent pas avoir eu de conséquence trop dramatique jusqu'ici, ces failles ont le mérite de rappeler que le progrès technologique n'est pas la solution à tous les maux et que la survie d'un animal domestique ne doit pas dépendre de la fiabilité d'une connexion à Internet ou de la disponibilité d'un serveur en ligne.