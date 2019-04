publié le 02/04/2019 à 16:16

Alors que 75% des radars fixes ont été détruits ou dégradés en marge du mouvement des "gilets jaunes", de nouveaux radars vont être mis en place, selon franceinfo. Ils seront 400 dès 2019, pour arriver à 1.200 en 2020.



Ces radars nouvelle génération seront plus solides et plus performants. Ces "radars tourelles" ou "Mesta Fusion 2" font 4 mètres de haut et peuvent ainsi scanner jusqu'à 8 voies de circulation simultanément. Sur 200 mètres, ces radars peuvent analyser diverses situations et faire la différence entre un camion et une voiture. Il en existe déjà une dizaine à Strasbourg et à Marseille.

Dans un premier temps, ils serviront classiquement à calculer la vitesses des automobilistes. C'est la seule fonction pour laquelle ils ont été homologués. Mais à terme, ils pourraient dire si les conducteurs portent leur ceinture de sécurité, s'ils téléphonent au volant, s'ils doublent par la droite.