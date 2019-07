publié le 09/07/2019 à 14:32

Les records de chaleurs de ce début d'été sont en passe de déjouer les prévisions scientifiques. Pour Emma Haziza, hydrologue et fondatrice de Mayane, le centre de recherche pour la résilience des territoires, "nous sommes sortis du domaine de l'analyse statistique pour vivre une actualité qui nous raconte chaque année une nouvelle histoire".

Si les températures de cette saison estivale s'annoncent particulièrement élevées, Emma Haziza rappelle au micro de RTL que nous avons déjà connu un niveau historique de sécheresse l'année dernière alors "qu'on débutait l'été avec un excédent pluviométrique".

Parmi les professions les plus touchées par le manque d'eau, l'agriculture figure en pole position. Devant l'urgence, Emma Haziza demande de "soutenir de nouvelles pratiques industrielles et agricoles". Elle en appelle à "la raison" lorsqu'elle invoque la culture et l'irrigation du maïs pendant les périodes fortes chaleurs.

En France, au moins 32 départements ont été touchés par des restrictions d'eau ces dernières semaines, selon le site ministériel Propluvia.