Scandale Buitoni : Nestlé va indemniser les familles de victimes

La branche française de Nestlé s'est engagée à indemniser des dizaines de victimes du scandale des pizzas Buitoni contaminées par la bactérie E.coli, dans le cadre d'un accord "d'indemnisation amiable" signé le 31 mars, ont annoncé les parties lundi 18 avril.

Deux enfants sont morts et des dizaines d'autres sont tombés grièvement malades après l'ingestion en 2022 de pizzas de la gamme Fraîch'Up de Buitoni, filiale de Nestlé : "Chacune des personnes concernées recevra de la part de Nestlé France une proposition indemnitaire, qui fera suite à une évaluation médicale et qui tiendra compte, de manière équitable, de la gravité des préjudices et de chaque situation", a souligné la filiale française de Nestlé

Ce processus doit "permettre à terme une juste réparation à la hauteur de leurs préjudices", a également indiqué dans un communiqué l'avocat Pierre Debuisson, qui avait assigné Nestlé pour "faute lourde", et qui représente 63 victimes. L'audience avait été fixée au 9 mai. L'accord amiable suspend cette assignation.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info