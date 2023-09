Savoie : Trenitalia maintient deux allers-retours par jour entre Paris et Lyon malgré l'éboulement

À la suite d'un éboulement dans la vallée de la Maurienne, le dimanche 27 août, le trafic routier entre la France et l'Italie, par le tunnel de Fréjus, a été bloqué, après la fermeture de l'autoroute A43 et de la D1006. Même problème sur les rails, où les trains reliant Paris à Milan ou Turin ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre.

La compagnie italienne Trenitalia, qui assure cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, et dont deux d'entre eux sont prolongés jusqu'à Chambéry, Modane, Turin et Milan, a également vu ses trains bloquer.

Alors que la base technique de la compagnie se trouve en Italie, elle a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 1er septembre, avoir "mobilisé en urgence une équipe d'experts de Milan pour réaliser une partie de la maintenance des trains Frecciarossa en France", afin de maintenir deux allers-retours entre Paris et Lyon à partir du lundi 4 septembre

