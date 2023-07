Santé : quels médicaments mettre dans sa valise pour les vacances ?

Les vacances d'été battent leur plein et avec elles, l'organisation de la valise. Indispensable lors des voyages, la trousse à pharmacie permet d'emporter avec soi médicaments, désinfectant ou encore sa crème solaire.

"Le mieux est d'adapter la trousse à la constitution et aux besoins de la famille", explique Bruno Maleine, de l'Ordre national des pharmacies. "Les indispensables sont du paracétamol, adapté à chaque membre de la famille, quelques dosettes de sérum physiologique, qui peuvent servir pour laver une plaie ou un œil si besoin, ainsi qu'un antiseptique et quelques pansements en cas de petites blessures."

Si ces éléments sont le minimum à avoir, d'autres produits sont parfois indispensables, à l'image de l'anti-moustique. Le spécialiste recommande de bien préciser la destination de ses vacances à son pharmacien, afin que celui-ci conseille un répulsif adapté.

Toujours prendre ses ordonnances avec soi

Aussi utiles pour toute la famille parfois, des médicaments contre le mal des transports peuvent être très pratiques lors des trajets : "Encore une fois, c'est une question de dose qu'il faut adapter en fonction du poids de chacun", rappelle Bruno Maleine. Le pharmacien souligne aussi l'importance de mettre ses ordonnances dans sa valise si l'on a un traitement au long cours.

"Le carnet de santé peut également avoir un intérêt, surtout en cas d'allergies médicamenteuses. C'est une bonne mesure à prendre en plus des ordonnances !", ajoute Bruno Maleine. Antidiarrhéiques et antihistaminiques sont aussi à prévoir en fonction des destinations et des antécédents.