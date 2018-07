publié le 28/04/2017 à 08:13

En 2014, une première étude réalisée par le cabinet de santé IMS avait démontré que les Français ne suivaient pas correctement leurs traitements de médicaments. Cela avait un impact sur leur maladie. Une deuxième étude vient d'être publiée, avec le même constat. "Cette seconde étude était destinée à trouver les facteurs qui expliquent la mauvaise observance entre pathologies et patients", explique Claude Le Pen, économiste de la santé.



L'étude a été menée sur un million de patients de tous âges qui souffrent de diabète, d'hypertension artérielle et d'asthme. "Le verdict, c'est qu'il y a des moments de fragilité quand on souffre de pathologies chroniques. Des moments où l'on sait qu'on est malade, mais on a du mal à suivre le traitement", souligne l'économiste de la santé.

Deux moments de fragilité ont été observés dans le circuit de soins. Avec un premier temps, lors de l'annonce : "Quand on vous annonce que vous aurez à suivre un traitement de médicaments toute votre vie, il y a un temps de latence. Là, l'observance est faible", indique Claude Le Pen. "Le deuxième moment, poursuit-il, c'est quand on change de traitement parce que celui-ci ne marche pas ou qu'il a des effets secondaires. Tout changement de traitement est aussi un moment de fragilité, on voit des chutes d'observance à ces moments".