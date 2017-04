Vaccins : "Beaucoup de Français ne savent pas où ils en sont"

publié le 25/04/2017 à 07:23

À l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, une campagne pour le rappel du DT Polio, seul vaccin obligatoire, est menée par l'Assurance maladie, avec l'envoi d'un courrier à plus de 900.000 personnes âgées de 25, 45 et 65 ans. "Le rappel du DT Polio chez l'adulte, c'est tous les 20 ans. Avec l'âge, l'immunité est moins bonne, il est conseillé de le refaire tous les dix ans. Si on le refait, ce n'est pas grave. Si vous avez un bébé, il est même conseillé de le refaire, avec la coqueluche dedans. Chez les nourrissons de moins de six mois, la coqueluche peut être très grave", souligne le Dr Sylvie Hubinois, pédiatre à Saint-Germain-en-Laye et présidente de la Société française de pédiatrie.



Cette semaine européenne de la vaccination est aussi un moyen de sensibiliser les Français sur la nécessité d'être à jour sur leurs vaccins. "Beaucoup de personnes ne savent pas où elles en sont, constate le Dr Sylvie Hubinois. D'où l'intérêt d'un carnet de vaccination qui devrait bientôt voir le jour. Ce sera une espère de coffre-fort, avec toutes les informations qu'on peut garder toute la vie."

Être protégé tout au long de la vie contre les maladies infectieuses est essentiel. À titre d'exemple, entre 2008 et 2011, 36 cas de tétanos ont été déclarés en France, tous chez des adultes non vaccinés. "La vaccination contre la rougeole est indispensable, insiste aussi Sylvie Hubinois. Un vaccin existe en France, il est sous-utilisé. Pour que la population soit complètement protégée, il faudrait qu'elle ait reçu une voire deux doses. On a constaté la résurgence de la rougeole récemment, notamment dans l'est de la France."