Comment soulager les douleurs aux jambes ?

publié le 18/04/2017 à 07:00

Nos jambes sont censées nous porter et nous faire avancer. Pourtant il arrive qu'elles nous entravent voire nous fassent souffrir. La faute à l'insuffisance veineuse qui se caractérise par une mauvaise circulation sanguine. Elle concerne d'ailleurs aussi bien les hommes que les femmes. Bien heureusement, il existe des solutions permettant de retrouver une sensation de jambes légères. Comment soulager ces maux et prendre soin de nos gambettes ? Les soins sont-ils contraignants et douloureux ?

Invités

- Ariel Toledano, phlébologue et médecin vasculaire

- Annie Gomez, directrice de la rédaction de Maxi

Maxi Avril 2017

