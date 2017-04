Chronobiologie : pourquoi est-il bon d'écouter le rythme de notre corps ?

publié le 24/04/2017 à 07:00

Le fonctionnement de notre corps est soumis à un rythme biologique. La chronobiologie est l'étude de ces cycles et des conséquences de leur perturbation. Quand notre horloge interne ne tourne pas rond, notre organisme est déréglé et notre santé en pâtit. Pour être dans une forme optimale, il peut être bon de se servir de la chronobiologie afin de réguler son quotidien (repas, sport, repos...). Avons-nous tous notre propre rythme ? Comment le connaître ? Que faire, dans quel ordre et à quelle heure ?



Invités

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe du magazine Serengo, partenaire de l'émission

Serengo Avril 2017

- Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences

Livre : "Dormir sans médicaments… ou presque" (Robert Laffont)

