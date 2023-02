Salon de l'agriculture : tout savoir sur le bruit du cochon

Le cochon grogne et couine. Essayez d'imiter un cochon... vous allez vous mettre à renifler. En fait, le cochon ne renifle pas, il grogne. Il grogne quand il est content et couine quand il a peur. Une étude réalisée en 2020 par des chercheurs de l'INRAE sur "le comportement du porc pour une bonne relation avec les humains en élevage" analyse les différents cris du cochon. Plus de 20 vocalisations différentes ont été identifiées.

Pour émettre des émotions négatives (peur, douleur...), le cochon émet des vocalisations longues, qui ressemblent à des cris et des couinements. Un cochon peut crier jusqu'à 115 décibels, juste en dessous du bruit d'un avion au décollage évalué à 130 décibels ! En revanche, dans un état émotionnel positif, il oriente ses oreilles vers l’avant, bouge la queue et émet des vocalisations courtes, qui ressemblent à des grognements ou des aboiements. le cochon grogne également lorsqu'il recherche de la nourriture et qu'il veut maintenir un contact avec le groupe.

Un algorithme pour mieux comprendre les cochons

En mars 2022, une équipe européenne de scientifiques a annoncé avoir mis au point un algorithme capable de décoder les grognements des porcs, de leur naissance jusqu’à leur abattage. Dans le cadre du projet européen SOUNDWEL, les chercheurs ont analysé 7414 enregistrements de 411 porcs, afin d’établir un schéma des différents sons qu'ils produisent en fonction des émotions. En entrainant l'algorithme à identifier les cris des cochons, ces scientifiques pensent pouvoir mettre au point un outil précieux et fiable pour évaluer les émotions des porcs et surveiller leur bien-être en temps réel.





