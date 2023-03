Salon de l'Agriculture : tout savoir sur le bruit du cheval

La vocalisation du cheval consiste en une succession de sons saccadés, d'abord aigus puis de plus en plus graves. Essayez :) Le hennissement peut être entendu à une distance de plus d’1 km par l’homme et davantage encore par les autres chevaux qui entendent mieux que les humains.

Pour tenter de mieux les comprendre, des chercheurs suisses de l’Institut des Sciences Agricoles de Zurich, ont enregistré 20 groupes de chevaux dans des situations positives et négatives. Ils ont analysé leur expression faciale, les hennissements, leur rythme cardiaque, la respiration et la température de leur peau. En recoupant toutes ces informations, ils ont distingué deux fréquences bien distinctes et "rares chez les mammifères", selon la cheffe de projet, Elodie Briefer. Quand le cheval est content, les hennissements sont brefs et plutôt graves.

Le poulain et la jument hennissent ainsi pour se retrouver. Le cheval peut aussi s'adresser de cette façon à un humain avec qui il a tissé des liens particuliers et qui s’approche de lui. Pour communiquer une émotion négative en revanche (alerte, détresse, peur...) le hennissement est plus long et sa fréquence plus élevée.

Les animaux ont-ils adapté leur langage aux humains?

Cette étude s’inscrit dans un projet plus vaste sur les effets de la domestication. Au contact des humains, les animaux changent-ils leur façon de communiquer pour mieux se faire mieux comprendre et faciliter les interactions ? Les scientifiques vont donc comparer des chevaux domestiques et des chevaux sauvages de Przewalski, des porcs domestiques et des sangliers, mais aussi des bovins avec des bisons.



Le cheval est capable de produire d'autres sons. Il peut ronfler : il émet un son sourd qui exprime son inquiétude face à un objet qu’il ne connaît pas par exemple. Il peut souffler brusquement lorsqu'il perçoit un danger et qu'il veut prévenir les autres chevaux. Enfin il peut s’ébrouer, pour dégager ses naseaux. C'est généralement un signe de détente après un effort physique, lorsque le cavalier rend les rênes à son cheval.