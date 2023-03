Salon de l'Agriculture : tout savoir sur le bruit de la vache

Le cri de la vache est le meuglement. On dit qu'elle meugle. Mais on peut aussi employer les termes de beugler et mugir. Tout est une question de niveau sonore. La vache qui meugle émet un cri de moyenne intensité, qu’elle utilise pour communiquer avec les vaches qui sont proches d'elle. Lorsqu'elle beugle ou mugit, elle redresse la tête et émet un son plus puissant pour être entendue à une plus grande distance. Par exemple, pour prévenir d’un danger ou s'assurer que le troupeau est toujours à proximité.

Chaque vache a une voix différente

En étudiant un troupeau de 18 génisses Holstein-Frises pendant cinq mois, une jeune chercheuse de l'Université de Sidney en Australie, Alexandra Green, a observé que chaque bovin avait son propre signal vocal. Elle a analysé 333 échantillons enregistrés avec l'aide d'acousticiens français. Elle en a conclu que la vache meugle différemment selon différentes situations : quand elle a faim, quand elle est en chaleur, pour appeler son veau ou quand elle se retrouve isolée du troupeau. Alexandra Green recommande aux éleveurs d'apprendre à écouter leurs vaches, afin de mieux comprendre leurs émotions et d'améliorer leur bien être.