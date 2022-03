102.000 euros de dommages et intérêts. Un éleveur de Saint-Aubin-en-Bray, dans l'Oise, a été condamné en appel à verser cette somme à ses voisins. Ces derniers se plaignent du bruit et de l'odeur de son troupeau de vaches depuis l'agrandissement de l'exploitation. L'agriculteur de 33 ans a réagi à la suite de cette décision : "Je suis dépité, c'est un grand sentiment d'injustice. Je n'ai pas cet argent sur mon compte. Cela veut dire la fin de mon exploitation."

Le combat judiciaire entre Vincent Verschuere et un groupe de neuf riverains dure depuis plus de dix ans. En 2010, l'éleveur avait obtenu une dérogation préfectorale pour faire construire deux hangars supplémentaires qui se trouvent à moins de 100 mètres des premières habitations. La cour d'appel n'ordonne pas la démolition des hangars, mais demande à l'éleveur de trouver "des solutions techniques" d'ici à trois mois pour diminuer les nuisances.

Ce procès était très suivi par le monde agricole. "On est sous le choc de ce très mauvais signe donné à la production de lait et de viande", a expliqué le vice-président de la FNSEA, Luc Smessaert. "C'est une ferme familiale, qui avait fait un gros effort d'intégration paysagère. On ne peut pas dire : "Il faut manger local" et bloquer l'activité de nos campagnes."