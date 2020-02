publié le 14/02/2020 à 12:13

Comme chaque année le 14 février, la Saint Valentin délivre de belles histoires. Ce vendredi, nous partons à la rencontre des "facteurs d’amour", une association marseillaise qui propose de déclamer votre lettre d’amour au domicile ou sur le lieu de travail de l’être aimé. Le tout est accompagné d’un petit scénario théâtral qui peut-être du chant, de la comédie ou de la danse par exemple. Ce souvenir inoubliable, pour un prix modique, mobilise de nombreux "béné-love" pour cette journée unique du 14 février.



Lors de la préparation de ces facteurs d’amour, à la Poste des affaires sentimentales, ces facteurs ont installé une love caravane et décrochent leurs meilleures répliques pour inciter les passants à écrire une lettre d'amour enflammée. Plusieurs riverains semblent satisfaits de cette initiative à l'instar de Bruno : "La première personne à laquelle je pense c'est la femme de ma vie et la mère de mes filles. J'aime l'originalité, le côté vivant et artistique de ce concept".

Et si vous manquez d’inspiration, d’autres béné-loves ont pour mission de jouer les écrivains publics et de traduire les sentiments du cœur sur le papier, ce qui n'a pas manqué d'attirer certains riverains comme Michel : "L'écrivain est meilleur que moi bien-sûr. Il a sorti des phrases que je n'aurai pas été capable de faire et s'est appliqué à faire des petits coeurs. Franchement, c'est très bien".

Une centaine de bénévoles à pied d'oeuvre

La lettre de ces "facteurs d’amour" est livrée par surprise au bureau, au restaurant ou à la maison et donc agrémentée d’un petit spectacle féerique. Parmi les propositions cette année, les intéressés ont le choix entre une fanfare déjantée, un théâtre d’objet miniature ou encore une bande de hippies qui viennent vous faire des massages avec des plumes d’oiseaux.



Si la Saint-Valentin est souvent critiquée et qualifiée de fête "trop commerciale" ces "facteurs de l’amour", qui représentent une centaine de bénévoles, travaillent d’arrache-pied pendant plusieurs semaines et proposent un concept artistique pour un prix dérisoire.

La raison de leur implication est toute simple, c'est parce que le sentiment d’amour qu’ils livrent rejailli sur eux, comme l'explique Chloé, factrice depuis 2 ans : "J'avais entendu parler de cette initiative à Marseille avec des formules un peu théâtrales et cela m'intriguait. Ce qui me plaît avant tout, c'est vraiment d'être juste le messager de quelqu'un, de lui prendre son amour et d'aller le distribuer. C'est une action remplie d'énergie positive".

Ces facteurs se déguisent, préparent leur show et s’entraînent pour déclamer des lettres d’amour par toujours facile à déchiffrer. Ils entrent tout simplement dans le coffre-fort sentimental des gens, pour les aider à l’ouvrir. Ces cupidons, qui refusent toutes subvention depuis plus de 10 ans, pour le bien de la pureté des sentiments gardent les lettres enfermer à double tour par respect pour l’intimité des amoureux.