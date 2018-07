publié le 24/12/2017 à 10:21

Jean-Alphonse Richard nous parle ce dimanche 24 décembre de celui qui a inspiré Noël : Saint-Nicolas. Des chercheurs l'ont retrouvé et ce n'est pas une petite découverte. Saint-Nicolas est mort au quatrième siècle autour de 343 après Jésus-Christ. Il est le personnage qui a donné à notre Père Noël moderne son allure : sa longue barbe, sa tunique rouge et son aptitude aussi à offrir des cadeaux. Selon la légende, Saint Nicolas même s'il ne passait pas par la cheminée, était la générosité même.



On sait que le père du Père Noël a bien existé mais il n'y en a pas de trace concrète. Il y a bien 500 fragments de son corps répertoriés chez des collectionneurs dans de nombreuses églises dans le monde mais toutes les datations effectuées jusqu'ici au carbone 14 ne correspondent pas à la date où aurait vécu le saint qui, de son vivant, était installé à Myre en Turquie. C'était le cas jusqu'à la découverte d'un petit bout d'os dans l'Illinois aux États-Unis. Il s'agit du pelvis, la partie inférieure du bassin. Cet os est depuis des décennies en la possession d 'un prêtre, le père Dennis O'Neil de la paroisse Sainte Marthe de Béthanie.

Il pourrait bien s'agir de Saint-Nicolas

Il lui avait été confié par un religieux français de Lyon avec la promesse qu'il s'agissait d'une relique de Saint-Nicolas. Et bien une équipe de chercheurs anglais d'Oxford a étudié sous tous les coutures ce fragment dont ils ont pu établir le cheminement pour déterminer que tout concordait avec le saint. "Il pourrait bien s'agir de Saint-Nicolas", explique le Docteur George Cazan qui a dirigé ses travaux avec l'ADN et d'autres techniques d'avant-garde.

Ce fragment va désormais pouvoir être comparé à d'autres et notamment à certains enfouis dans la basilique de Bari en Italie. S'il y a correspondance, le corps de Saint-Nicolas pourrait commencer à être reconstitué et un jour peut-être on pourra dire que le Père Noël existe vraiment.