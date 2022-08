Prolongement de leur main, confident et fenêtre sur le monde pour certains, le smartphone est indispensable au quotidien des adolescents. "Il suit ma vie. S'il n'est pas avec moi, je ne suis pas bien", rapporte un adolescent. Et quand on aime son téléphone, on ne compte pas le temps passé dessus... Au point d'avoir les yeux rivés dessus "toute la journée". Un ado évoque un minimum de 2h quotidiennes sur le téléphone en semaine (4h par jour est la moyenne en France, hors jeux vidéos), un chiffre qui explose le week-end. Au point que certains jeunes dorment avec le téléphone.

Pour calmer le jeu, certains parents mettent en place un contrôle parental. "J'ai une heure de coucher, de réveil, un temps par app, je dois demander pour installer des jeux", égrène un garçon d'une voix lasse. "J'ai un moyen de le contourner", lâche une autre adolescente. Sur Youtube, ils trouvent des tutoriels pour détourner les applications mises en place par les parents.

Mais la plupart ne voient pas ce "contrôle" d'un mauvais œil. "C'est pour nous protéger, pas nous surprotéger", reconnaît une adolescente. Une autre admet que sa mère vérifie que "personne ne l'embête". Parvenir à établir une relation de confiance, voilà peut-être la clé à l'addiction des adolescents à leur smartphone.

