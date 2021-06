Rupture : la peur du vide affectif

Andrée est en instance de divorce. C'est une période difficile pour elle. Elle a énormément de mal à rester seule. Lors de son premier divorce, cela était déjà le cas. Andrée supporte mal le vide sentimental malgré le fait qu'elle ait toujours été indépendante.

Camille ne voit plus son fils depuis 4 ans. Il s'est aussi éloigné de sa sœur jumelle, de sa deuxième sœur et de son meilleur ami. Visiblement, ce serait sa femme qui le tiendrait à l'écart de Camille et du reste de sa famille.

Isabelle a découvert il y a 8 ans que son mari avait une relation avec leur voisine. Ils ont décidé de rester ensemble. Il y a deux mois, elle a découvert de nouveaux messages. Ils ont entamé une thérapie conjugale. Mais ce soir, suite à une conversation téléphonique, Isabelle pense qu'il est avec cette femme.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



