Rupture : Plutôt seul que mal accompagné ?

publié le 22/12/2020 à 01:59

Adèle a rompu il y a 3 mois. Cela faisait 8 ans qu'elle était avec son compagnon. Elle s'est enfin rendue compte qu'elle n'était pas heureuse et l'a quitté il y a 3 mois. Parfois Adèle culpabilise encore.

Le compagnon de Thérèse l'a quittée il y a 2 mois. Il ne supportait plus sa phobie qui devenait trop envahissante. Thérèse a peur du vide, a tel point qu'elle n'ose plus descendre des escaliers.

Mathéo a quitté son mari il y a un an et demi pour un autre homme. Mais ce nouveau compagnon a conçu la relation d'une façon assez libre. Mathéo a tout de même persisté. Le couple vient de rompre et Mathéo a l'impression d'avoir perdu un an et demi de sa vie.

Sylvie a été hospitalisée pour une dépression, il y a 10 ans, suite à sa rupture. Elle souhaitait rassurer Thérèse et d'autres auditeurs à ce propos.

Jonathan vit dans les bois. Il ne veut pas vivre une vie où tout va très (trop) vite.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

