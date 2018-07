RSI : "On n'y arrive plus, il faut se battre contre une machine"

publié le 28/11/2016 à 07:01

Les travailleurs indépendants qui ont entamé des marches de protestation contre les dysfonctionnements du RSI, à l'appel de l'association Sauvons nos entreprises, doivent arriver ce lundi 28 novembre à Paris, après 350 km de marche. Un groupe de marcheurs était parti du Mont-Saint-Michel (Manche), le 7 novembre, un autre de Niort la semaine précédente. Créé en 2006, le Régime social des indépendants, qui compte 6,8 millions d'affiliés (artisans, commerçants, professions libérales, retraités), souffre de plusieurs dysfonctionnements apparus en 2008. Aujourd'hui, une manifestation partira à 15 heures du Champ-de-Mars, direction l'Assemblée nationale.



Pour Nicolas Quirin, le porte-parole de cette marche, il y a deux gros problèmes. "D'un côté, les dysfonctionnements du RSI qui perdurent toujours et de l'autre, les taux de cotisation des indépendants, puisque aujourd'hui, on ne vit plus du fruit de notre travail", déplore-t-il. Effectuer cette marche, rencontrer des travailleurs confrontés au même problème et finalement interpeller les députés, c'est indispensable. "On n'y arrive plus, il faut se battre contre une machine, parce qu'il n'y a plus d'humains dans ce RSI".

Nicolas Quirin se félicite de voir que le RSI s'invite dans la campagne présidentielle, contrairement à celle de 2012. "Maintenant, les politiciens s'occupent de nous et il serait vraiment temps parce que l'artisanat, la première entreprise de France, est en train de mourir et personne ne s'en occupe".