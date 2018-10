Rixe en région parisienne : "On a besoin d'aide", interpelle un habitant

publié le 26/10/2018 à 09:49

Christophe Castaner s'est rendu jeudi 25 octobre dans le XIXe arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la création de 2.500 emplois, une formation spécifique dans les commissariats et une cartographie des bandes cage d'escalier par cage d'escalier.



Juste après le départ du ministre, le maire socialiste du XIXe François Dagnaud, a été interpellé par un jeune qui lui a reproché le manque d'infrastructures dans le quartier. "Aujourd'hui tous les jeunes ont la tête baissée, ils ont la tête dans le guidon, ils ne savent pas où aller. Quand on a 15 ans, qu'on est dehors qu'on ne sait pas où aller, on se bagarre pour des futilités et on meurt", a regretté l'habitant du quartier.

"Je pense que vous ne prenez pas conscience de ça monsieur le maire. On a besoin d'aide", a-t-il ensuite accusé le maire. "J'en suis conscient, mais je ne l'accepte pas. je crois que cette culture de l'enfermement dans un quartier c'est très malsain", a répondu l'élu.