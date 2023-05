Retraites : vous risquez de perdre de l'argent si vous avez envoyé votre dossier

Près d'un mois après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, des premiers décrets d'application ont été présentés. Cela a des conséquences pour les personnes qui avaient commencé à faire leur dossier et qui risquent de perdre de l'argent.

Ainsi, une future retraitée de 62 ans, qui aurait cotisé 168 trimestres en septembre 2023 pour avoir une retraite à taux plein, aurait déjà fait un dossier auprès de sa caisse de retraite. Cependant, avec la réforme, au 1er septembre, la durée de cotisation augmentera. Pour avoir la pension de retraite la plus élevée, il faudra travailler un trimestre de plus, sinon la pension sera amputée.

Dans ce cas, le gouvernement laisse deux solutions. Si le futur retraité ne fait rien, le dossier suit son cours et il perd de l'argent. Il est aussi possible d'annuler sa demande et de continuer à travailler le temps nécessaire.

Les futurs retraités qui sont dans cette situation doivent eux-mêmes annuler leur dossier. Personne ne les préviendra s'ils n'ont pas le nombre de trimestres requis. De plus, ils n'auront que deux mois à compter de la publication du décret au Journal officiel.

