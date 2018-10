publié le 09/10/2018 à 09:15

Le gouvernement voudrait instaurer "un âge pivot" de la retraite à 63 ans. Un an de travail supplémentaire pour toucher la retraite de base à taux plein. Une incitation à travailler plus : à 62 ans, on pourrait demander de partir à la retraite, mais pas à taux plein. Il faudrait alors attendre 63 ans.



Pour Henri Sterdyniak, économiste à l’OFCE (Observatoire Français des Conjectures Economiques) et cofondateur des Economistes atterrés, c'est une "réforme déguisée" : le Président avait annoncé qu'il n'y toucherait pas [à l'âge de la retraite], mais avec cet âge pivot, on va obliger les personnes a partir de plus en plus tard, puis progressivement à 64 ans puis 65 ans, sans tenir compte des différences de carrière".

Quant à Agnès Verdier-Molinié, économiste, directrice de la Fondation Ifrap : "Il y a une hypocrisie du gouvernement, c'est sûr (...) À un moment, il faut repousser le départ à la retraite puisque l'espérance de vie s'allonge. L'âge pivot existe, il a été signé en 2015 avec l'idée du bonus-malus. Malus : si vous prenez votre retraite à 62 ans et bonus, si vous travaillez un peu plus longtemps".

"On a un système social très lourd avec des niveaux de cotisations très élevés. Jusqu'où peut-on cotiser pour finalement ne pas pénaliser l'emploi, comme le fait l'Allemagne ?", se poursuit Agnès Verdier-Molinié.



Enfin, "Le problème, c'est, par l'intermédiaire de cette réforme mal pensée, on va créer de nouveaux pauvres. Le problème ce sont les personnes entre 57 et 63 ans, qui n'ont pas la possibilité de retrouver un emploi, sauf d'accepter une baisse importante de leurs revenus", pour Henri Sterdyniak.