publié le 08/10/2018 à 10:56

Le gouvernement veut mieux encadrer les week-ends d'intégration. Le ministère de l'Enseignement supérieur va lancer mercredi 10 octobre une campagne de sensibilisation à destination des étudiants et des universités pour prévenir les drames lors de ces rendez-vous festifs de la rentrée étudiante. Une charte de bonne conduite sera signée en présence de la ministre de l'Enseignement par des représentants des établissements et des associations étudiantes. Un guide sera ensuite distribué aux étudiants pour les accompagner dans l'organisation des week-ends.





"Ce qui est important, c'est la question de la responsabilité et celle du co-portage de ces événements", explique Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sur RTL. "Trop souvent, les établissement disent que ça se passe en dehors de chez eux, qu'ils ne sont pas responsables. Et trop souvent, les étudiants se laissent déborder et ne savent pas comment organiser ces soirées".

La campagne s'appuiera notamment sur le témoignage de Sébastien Marret, dont le frère, inscrit en deuxième année à l'Université de Rennes, a perdu la vie l'an dernier durant l'un de ces événements. "L'objectif est de faire en sorte que ce genre de drame n'arrive plus et que plus aucune famille n'ait à vivre ce qu'on a vécu", explique-t-il à l'antenne de RTL.