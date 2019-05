publié le 20/05/2019 à 16:00

C'est une jolie histoire de famille, une histoire franco-grecque. Celle de deux frères, qui ont quitté la finance pour produire en Grèce, sur le terrain de leurs grands-parents, une huile d'olive utilisée par les plus grands chefs français.



Pierre-Julien et Grégory, de mère française et de père grec, grandissent à Toulouse et adorent passer l'été chez leur Yaya, leur grand-mère, dans le Péloponnèse. Elle leur prépare toujours des bons petits plats. Les deux garçons travaillent donc dans la finance, jusqu'au jour où, en 2009, en pleine crise, ils se posent la question : "Qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos vies ? Est-ce qu'on va continuer comme ça dans la finance ?" se souvient Grégory.

Ils décident alors de tout plaquer et de récupérer le livret familial de leur grand-père, avec tous les secrets de fabrication, pour produire leur propre huile d'olive et leurs olives, dans leur village, en Grèce. Ils annoncent du jour au lendemain à leurs parents : "On va se lancer", se souvient Grégory.

Après leur première récolte en Grèce, ils commencent en faisant du porte-à-porte à Paris, avec de gros bidons d'huile et des olives sur leur scooter. " On a quadrillé toutes les rues de Paris, en faisant le tour des cuisines" se remémore Grégory. Ils ne connaissaient personne, "et on a laissé faire les produits" racontent les deux frères. En quelques mois, leur huile d'olive et leurs olives, cueillies à la main, connaissent un vrai engouement auprès des chefs. Au point que plus de 700 chefs, dans toute la France, raffolent de leurs produits, parmi eux des chefs étoilés. Un grand chef a même marié leur l'huile d'olive au chocolat !



Aujourd’hui, leur marque Kalios est aussi présente dans 800 épiceries fines, autour des fruits à coque, des miels de montagne, des herbes sauvages, et des gressins crétois à tremper dans la crème d'olive! Ils sont presque 20 dans l'entreprise. Et avec l'un des chefs, ils ont créé Yaya, deux restaurants de spécialités grecques, le premier à Saint-Ouen, et le deuxième à la Halle Secrétant dans le XIXème arrondissement de Paris. Une cuisine grecque de partage, de village, revisitée au goût des Français.