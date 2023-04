Et si vous alliez passer une journée à Porquerolles, dans le Var ? Cette île, située au large de Hyères, a tout de la destination idéale pour Amandine Bégot. Notre journaliste conseille de s’y rendre en bateau depuis Hyères ou Toulon, un trajet qui dure une demi-heure environ. Une fois arrivés, prenez un vélo et partez vous balader. "Même si vous avez des enfants plutôt petits, il y a des vélos bien équipés. Attention, il vaut mieux que les enfants soient en forme, ça monte quand même pas mal", prévient-elle.

Si les jambes peuvent être mises à rude épreuve, vous ne le regretterez pas. "Allez jusqu’à la plage Notre-Dame, qui a été élue plus belle d’Europe dans un classement en 2015. Vous êtes au milieu des pins et il y a un escalier qui vous mène jusqu’à une plage au sable fin, avec une eau turquoise. On entend les cigales, c’est magnifique", assure-t-elle. Pour profiter encore plus de l’île, "essayez d’y aller hors saison, en mai ou en septembre-octobre par exemple."



Attention tout de même : "Prenez plutôt un pique-nique avec vous, les restaurants étant souvent très chers." Amandine Bégot poursuit la visite avec "le moulin de l’île, (qui) est aussi magnifique." Sur le chemin du retour, faites une halte à Toulon. "C’est une ville magnifique, avec un très beau centre-ville, et non pas moche comme on peut souvent l’entendre. Et avec un peu de chance, vous pourrez même croiser le porte-avions Charles de Gaulle."

