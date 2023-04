REPORTAGE - Haute Maurienne : Laurent Gerra vous fait découvrir la montagne

Envie d'évasion ? Laurent Gerra révèle les secrets de vacances réussies au cœur des Alpes, en Haute Maurienne Vanoise. "C'est une région qui est chère à mon cœur, c'est la vallée la plus reculée de France", lance le chroniqueur. Selon lui la saison idéale pour s'y rendre est le printemps. "Cette période est formidable parce qu'en montagne il y a des morilles donc on peut aller les chercher, puis on peut voir les premières fleurs, les crocus et les anémones qui commencent à sortir", poursuit-il.

D'ailleurs pour trouver des spots à morilles Laurent Gerra donne quelques conseils. "On en trouve sous les frênes, mais il y en a aussi sous les pins, dans les bosquets, le long des prés s'il y a un petit bois à côté ou un buisson".

Côté paysages, vous ne serez pas déçus puisque la vallée à une faune et flore exceptionnelle. "À partir du mois de juin au mythique du col du Mont-Cenis, il y a 1.000 espèces de fleurs. C'est un joli parcours, on peut partir de là et ensuite passer en l'Italie pour manger un petit bout", termine-t-il.



Sondage Votez pour votre destination favorite, parmi celles choisies par les grandes voix de RTL : * Lyon

Verdon

Nice

Saint-Raphaël

Noirmoutier

Côte d'Opale

Mont Cenis

Sologne

Porquerolles

Saint-Rémy-de-Provence

Aveyron

Gujan-Mestras

Compiègne Voter

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info