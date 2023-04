REPORTAGE - Côte d'Opale : François Lenglet vous fait découvrir la Mer du Nord

On a souvent l'image d'une Mer du Nord grise, venteuse et chahutée... "C'est les plus belles côtes françaises !", s'exclame François Lenglet. "La mer est parfois étonnamment blanche, grâce au calcaire et cela lui donne des tons absolument uniques", affirme le journaliste qui nous fait découvrir la Côte d'Opale. "On peut marcher des kilomètres sur ses plages tout à fait plates !"

Même quand il pleut, la région offre de nombreuses activités, pour les petits et les grands. Parmi les attractions phares du journaliste, Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe à Boulogne-sur-Mer mais aussi des musées sur la Seconde guerre mondiale.

Pour se remplir l'estomac entre deux visites, François Lenglet recommande le welsh : "C'est une tranche de pain sur laquelle on fait fondre du cheddar, quelques fois un œuf et du jambon." Un plat qui tient au corps, parfait une longue balade digestive !

Une région "vraiment magnifique" souffrant de l'image pas très touristique du Nord-Pas-de-Calais, mais qui, pour le journaliste, a "mille atouts" pour accueillir les touristes.

