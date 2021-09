Rentrée 2021 : comment payer moins cher les activités extra-scolaires ?

Qui dit rentrée des classes, dit souvent reprise ou début des activités extra-scolaires pour vos enfants. Sports individuels ou collectifs, musique, théâtre, dessin... Il existe une multitude d'activités pour permettre aux enfants de s'épanouir en dehors des salles de classe, mais elles représentent un certain coût.

De nombreuses activités réclament, en plus des frais d'adhésion et des prix des cours, des investissements dans du matériel parfois coûteux, d'autant plus que dans ce contexte épidémique en France, le prêt de matériel est limité.

Cela ne doit pourtant pas faire renoncer les familles, même les plus modestes, à permettre à leurs enfants de fréquenter le stade ou le conservatoire. L'État met d'ailleurs à disposition des familles dans le besoin plusieurs aides destinées spécifiquement à financer de telles activités.



Le Coupon Sport

Le Coupon Sport de l'Association nationale des chèques-vacances (ANCV) permet de réduire le coût des activités sportives. Il s'agit de chèques nominatifs de 10, 15 ou 20 euros, valables deux ans, pour financer plus de 130 activités sportives dans 48.000 associations et clubs partout en France.

Ces coupons sont distribués par les comités d’entreprise ou comités sociaux et économiques (salariés du privé), les associations ou amicales du personnel (salariés du public) et certaines collectivités territoriales. C'est auprès de ces institutions qu'il faut se renseigner.

Les Tickets Loisirs Jeunes

Les Tickets Loisirs Jeunes sont distribués sous forme de chéquier par les Caisses d'allocations familiales (CAF). Cette aide de 50 euros par enfant permet de payer une licence, une inscription, une adhésion ou des équipements pour des loisirs et des activités sportives et culturelles. Les familles allocataires de la CAF éligibles (quotient familial inférieur à 500 euros en janvier) peuvent faire leur demande en ligne.

Les aides locales

Certaines collectivités territoriales proposent des aides, comme le "Pass+" dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines. Pour cela, rendez-vous sur le site internet de votre commune, votre département et/ou votre région pour savoir si de telles aides existent près de chez vous.

Par ailleurs, il existe localement des structures qui proposent des activités extra-scolaires à des tarifs réduits. C'est notamment le cas dans les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) ou encore dans les équipements sportifs communaux. Là encore, vous pouvez vous renseigner sur les sites des collectivités locales.