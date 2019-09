publié le 09/09/2019 à 15:05

Les cartables des élèves sont plus légers, mais les enseignants sont embarrassés. En pleine période de rentrée, des milliers de manuels scolaires manquent dans les salles de classe de première et de seconde. En cause : un changement de programmes acté trop tardivement pour que toute la logistique suive le rythme.

Dans le cadre de la réforme du lycée initiée par Jean-Michel Blanquer, les nouveaux programmes pour ces deux classes n'ont été publiés qu'en janvier, rapporte Le Parisien. Résultat : des délais trop courts pour que tous les manuels soient imprimés, publiés et distribués à temps avec toutes les nouveautés. "Tout le monde a pris du retard, il y a des décalages à toutes les étapes", confie "un fin connaisseur du dossier" au quotidien.

Surtout, tout le monde se renvoie la balle. "Les problématiques de délais de livraison sont venus davantage du côté des régions", explique Valérie Barthez, directrice de l'association les Éditeurs d'éducation au micro de France Inter. Certaines d'entre elles ont en effet décidé de prendre en charge le coût du renouvellement des manuels, et ont donc du gérer "toute une partie de la logistique".

Anciens manuels et photocopies

En Nouvelle-Aquitaine par exemple, des élèves se sont retrouvés à commander des livres qui n'étaient pas disponibles, raconte France 3. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la mi-septembre, assure Jean-Louis Nembrini,vice-président Nouvelle Aquitaine chargé de l'éducation. Promesse similaire du côté du Conseil régional d'Île-de-France, qui garantit que les manuels "commandés avant le 10 juillet seront livrés dans les 15 premiers jours de septembre".

Face à la pénurie, les enseignants ont du trouver des parades. Certains, comme à Poitiers, ont eu recours aux anciens manuels scolaires, explique France 3. D'autres, ont décidé de photocopier les pages des nouveaux manuels disponibles. "Pas question de perdre une heure de cours", s'exclame Valérie Sipahimalani, secrétaire générale adjointe du Snes, syndicat de profs majoritaire dans le second degré, auprès du Parisien.