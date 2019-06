publié le 13/06/2019 à 10:05

Mercredi 12 juin, Édouard Philippe a commencé son discours de politique générale par l'écologie. "Les douze prochains mois seront ceux de l'accélération écologique", a-t-il assuré. Pourtant, beaucoup ont été déçus de ce virage vert tant attendu pour cet acte II du quinquennat. "On peut toujours faire plus, faire mieux, faire plus fort, sur l'écologie", a reconnu la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Emmanuelle Wargon.



"Nous savons que nous avons une urgence, que nous avons peu de temps pour agir. Après, c'est le premier point du discours du Premier ministre, qui a parlé de tous les grands points écologique", a-t-elle souligné au micro de RTL, jeudi 13 juin. "Il a affirmé une ambition très forte."

Parmi les points abordés par Édouard Philippe figure la rénovation du bâtiment. Toutefois le "plan Marshall" évoqué la veille par Pascal Canfin est loin d'avoir été engagé, au profit d'une simple réforme du financement. "Le premier ministre a annoncé son intention de tout changer sur la rénovation du bâtiment. Nous y travaillons avec Julien Denormandie et François de Rugy", a assuré Emmanuelle Wargon.

"Sur la rénovation du bâtiment, il faut être humble : on sait qu'on n'y est pas", a concédé la secrétaire d'État. Si l'objectif est la rénovation d'environ 500.000 bâtiments et logements chaque année, le chiffre est actuellement de 350.000. "Nos outils sont trop compliqués, trop émiettés", a-t-elle regretté, assurant que tout le système va être revu.



"Le premier ministre a donné quelques pistes. Nous allons simplifier très fortement les aides, les fusionner pour aller à une prime unique, qui sera forfaitaire et donc plus simple à lire (...) Et puis nous allons revoir tout le système de distribution de ces aides", a précisé Emmanuelle Wargon