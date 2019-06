Les actualités de 6h30 - Edouard Philippe organise la rénovation énergétique pour les plus modestes

Les députés renouvellent leur confiance à Édouard Phillippe. Pour son deuxième discours de politique générale, le chef du gouvernement a enregistré quasiment autant de soutien qu'au début du quinquennat, malgré la crise des "gilets jaunes", récoltant ce mardi 12 juin dans l’hémicycle, 363 voix pour, 163 voix contre et 47 abstentions.



L'acte 2 du quinquennat peut donc commencer. Édouard Philippe met en scène son virage écologique. "Plus personne n'a le monopole du vert", dit l'ancien lobbyiste d'Areva qui a consacré pas moins d'un quart d'heure au thème de l'environnement en annonçant, notamment, une refonte des aides à la rénovation énergétique pour les plus modestes.

Quels que soient leurs revenus, les ménages les plus riches peuvent changer leur chaudière et bénéficier d'un crédit d'impôts, jusqu'à 16.000 euros pour un couple. Ces aides, qui profitent actuellement aux foyer favorisés, vont être "remises à plat", promet Edouard Philippe.

Ainsi, le crédit d'impôts va disparaître pour être remplacé par des aides directes ciblées vers les ménages les plus modestes. Aujourd'hui, 3 millions de familles sont concernées, vivant dans des passoires thermiques, des logements mal isolés, ne pouvant payer leurs factures d'énergie. C'est ce qu'essayait d'obtenir, en vain, Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre.



Le crédit d'impôts est actuellement accordé un an après le début des travaux. Les particuliers doivent donc avancer l'argent, une chose impossible pour nombre de ménages. Désormais, les aides seront versées avant. Le gouvernement souhaite également les simplifier, car elles sont "incompréhensibles". L'objectif, à terme, est de rénover 500.000 logements en France.

