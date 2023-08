Rennes : quand un journaliste de RTL se glisse dans la peau d'un détective privé

La profession de détective privé intrigue, fait même parfois fantasmer et rêver. À Rennes, dans un quartier résidentiel, nous retrouvons Nicolas, 43 ans, ancien commercial en pharmacie. Ce Breton est détective privé depuis 2 ans, il a ouvert son agence à Rennes. Il ne porte pas de chapeau ou d'imperméable.

La mission du jour : une planque devant un immeuble. Nicolas doit surveiller une mère de famille. Le père, son client, soupçonne son ex-femme de laisser leur fils seul dans l'appartement sans surveillance. La mission peut durer des heures, assis dans la voiture, à regarder fixement la porte de l'immeuble.

On compte 1.000 détectives privés aujourd’hui en France, contre environ 3.000 il y a 20 ans et de plus en plus de femmes dans ce métier autrefois quasi-exclusivement masculin. Au bout de 45 minutes d'attente, une femme sort de l'immeuble. Nous la prenons en filature à travers le centre -ille de Rennes.

Parmi ses clients, Nicolas compte 60% d'entreprises et 40% de dossiers d'affaires familiales. Pour les entreprises cela concerne des concurrences déloyales, des arrêts maladies abusifs, souvent des milliers et des millions d'euros. Pour les affaires familiales, ce sont des dossiers de gardes d'enfants, des pensions alimentaires, des adultères, des divorces, des disparitions. "Des fois ça m'arrive de me déguiser, si ma cible m'a vu ou m'a croisé une fois ou deux fois, je vais commencer à me poser des questions. Donc je vais mettre une casquette, des lunettes, un blouson ou une perruque, ça peut arriver", nous dit-il.

Les journée de Nicolas sont rythmées par les filatures, des planques, des enquêtes de voisinages pour avoir des informations mais aussi par beaucoup d'administratif : les rapports de missions peuvent être présentés en justice donc chaque mot est pesé. Pour être détective privé, il faut passer un diplôme d'État, sur un ou deux ans, d'Agent de Recherche Privé, c'est le vrai nom de détective privé. Quatre filières reconnues par l'État (deux licences, à Paris-Assas et Nîmes, et deux écoles privées, à Montpellier et Paris). C'est une profession libérale, réglementée, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, chaque détective privé est titulaire d'une carte professionnelle.